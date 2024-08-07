Точная дата, когда появится такая услуга, пока неизвестна.

Банк ВТБ планирует включить единую карту жителя Омска в курьерную доставку. Получить «Омку» дома или на работе горожане смогут уже в этом году.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области, с момента запуска в мае 2022 года банк выпустил уже 55 тыс. карт. При этом 90 % карт омичи используют постоянно.

Напомним, в случае утери карты нужно обратиться в отделение ВТБ-банка. Новую карту бесплатно изготовят в течение 7 дней. Чтобы восстановить деньги, нужно обратиться в «Пассажирсервис».