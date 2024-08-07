Омск-Информ
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·Происшествия

Группа из 11 человек заблудилась. Одна из путешественниц травмировала ногу.

В Бурятии сотрудники МЧС спасли группу из 11 человек, сбившуюся с маршрута в районе озера Верхнеирельского. Путешественники заблудились. К тому же одна из участниц экспедиции травмировалась. Потому участники похода вызвали МЧС. Сотрудники МЧС эвакуировали группу на вертолете Ми-8 и доставили в поселок Нижнеангарск. От дальнейшей помощи туристы отказались.

·Происшествия

Группа из 11 человек заблудилась. Одна из путешественниц травмировала ногу.

В Бурятии сотрудники МЧС спасли группу из 11 человек, сбившуюся с маршрута в районе озера Верхнеирельского. Путешественники заблудились. К тому же одна из участниц экспедиции травмировалась. Потому участники похода вызвали МЧС. Сотрудники МЧС эвакуировали группу на вертолете Ми-8 и доставили в поселок Нижнеангарск. От дальнейшей помощи туристы отказались.