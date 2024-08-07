Омск-Информ
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Новый асфальт уложили в Центральном округе.
Работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировали дорогу в микрорайон Загородный. Они уложили почти 3800 кв. м асфальта.
– Также сегодня дорожные службы выполняли аварийно-восстановительный ремонт дорог на улицах Пригородная, 14-я Линия, Рокоссовского, Лукашевича, Лесной проезд и 3-я Казахстанская, ремонтировали межквартальные проезды возле дома № 168/2 на улице 24-я Северная, дома № 9а на улице Мельничной и между домами № 18 и 20 на улице Революционной, – сообщили в мэрии.
Этим летом УДХБ отремонтировало уже более 401 тыс. кв. м дорожного полотна. На это потребовалось около 48 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
·Авто

Новый асфальт уложили в Центральном округе.
Работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировали дорогу в микрорайон Загородный. Они уложили почти 3800 кв. м асфальта.
– Также сегодня дорожные службы выполняли аварийно-восстановительный ремонт дорог на улицах Пригородная, 14-я Линия, Рокоссовского, Лукашевича, Лесной проезд и 3-я Казахстанская, ремонтировали межквартальные проезды возле дома № 168/2 на улице 24-я Северная, дома № 9а на улице Мельничной и между домами № 18 и 20 на улице Революционной, – сообщили в мэрии.
Этим летом УДХБ отремонтировало уже более 401 тыс. кв. м дорожного полотна. На это потребовалось около 48 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.