Омск-Информ
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·Общество

По словам горожан, животные находятся там уже два дня.
Жители поселка Степной сообщили в соцсетях о брошенных животных. Лошадь с жеребенком и овца второй день находятся в сквере ракетчиков на улице 40 лет Ракетных войск.
– Лошадь нуждается в неотложной помощи, кровоточащие огромные наросты на коленках, – сообщается в посте.
Омичи сообщили об этом в полицию. На место выехал участковый.
·Общество

По словам горожан, животные находятся там уже два дня.
Жители поселка Степной сообщили в соцсетях о брошенных животных. Лошадь с жеребенком и овца второй день находятся в сквере ракетчиков на улице 40 лет Ракетных войск.
– Лошадь нуждается в неотложной помощи, кровоточащие огромные наросты на коленках, – сообщается в посте.
Омичи сообщили об этом в полицию. На место выехал участковый.