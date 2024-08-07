На техническое обследование котельных выделено 16 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о подготовке районов, пострадавших от паводка на севере области, к отопительному сезону. Министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко поручили лично курировать этот процесс.

На техническое обследование котельных в Муромцевском и Усть-Ишимском районах выделили более 16 млн рублей.

По его словам, специалисты проведут комплексные исследования объектов теплового комплекса и разработают проектно-сметную документацию для необходимого ремонта.