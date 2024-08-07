Корзина его покупок вышла на 9 тысяч рублей, и владелец карты обратился в полицию.

В омское УМВД № 7 обратился 22-летний инженер, работающий в омском вузе. У него сперва потерялась карта, но спустя сутки мобильное приложение уведомило о списании 9 тысяч рублей. Поэтому гипотеза о простой потере карты отметалась.

Правоохранители установили, что неравнодушным к чужим деньгам оказался 25-летний омич, проживающий в Советском округе. Оказавшись в отделе полиции, подозреваемый признался, что нашел банковскую карту на асфальте проспекта Мира, а щедрые покупки – его рук дело. В список незаконных трат вошли: табак, два букета для жены и еще одна цветочная композиция для друга.

По информации ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета. Отмечается, что это не первое нарушение закона мужчины, ранее он уже похищал чужое имущество.