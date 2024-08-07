Вину он признал, а ущерб не возместил.

Омский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику фермерского хозяйства за хищение более 10 тыс. литров топлива. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенная в крупном размере).

В суде установлено, что в апреле 2022 года сельчанин, работая водителем грузового бензовоза на ферме, похитил дизельное топливо в количестве более 10 тыс. литров на общую сумму свыше 450 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления фермер признал, однако ущерб не возместил. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства, а также обязал в полном объеме компенсировать причиненный ущерб. Приговор суда вступил в законную силу.