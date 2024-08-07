Друзья и близкие американца были в шоке, когда он решил продолжить карьеру в Сибири.

Американский нападающий Коул Кэсселс, в это межсезонье пополнивший ряды «Авангарда», рассказал о своих впечатлениях от Омска. Как признался хоккеист, его окружение было в шоке, когда узнало, куда едет спортсмен.

– Когда дома говорил кому-то, куда еду, слышал: «Боже, в Сибирь?». Но пока все действительно здорово. И погода прекрасная, – отметил Кэсселс.

Больше всего легионеру понравились «великолепная академия» и центр города, где «есть хорошие рестораны».