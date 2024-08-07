Глава команды поделился впечатлениями от города, болельщиков и работы хоккейным менеджером. Ранее он руководил только футбольными клубами.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков подвел итоги первого года работы на этом посту. Генменеджер работает с 1 августа 2023 года. По признанию Чистякова, обстановка в Омске оказалась для него совершенно непривычной. Семья гендиректора живет в Москве.

– Для меня это не просто рабочее назначение, пункт в карьере, не просто абзац в портфолио. Фактически – это снова смена образа жизни, абсолютно новая индустрия, да почти все новое. Омск стал моим главным городом, – написал Чистяков в своем телеграм-канале. – Я провел тут в пять с лишним раз больше времени, чем в Москве, где живет семья. Даже на выездах с командой в Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфу, Челябинск, Тольятти и другие города нашей страны я провел больше дней, чем в Москве. Мог ли я такое представить еще год назад, что я снова буду работать вдали от своих, вдали от привычного ландшафта? Нет, конечно. Но я счастлив, что жизнь перевернулась именно так.

Генеральный менеджер клуба признался, что удивлен масштабами любви омичей к «Авангарду».

– Я влюбился в хоккей, поражен силой необъятной любви города к команде. Моя важнейшая цель – ответить на эту потрясающую поддержку успехами клуба и всесторонним развитием. Какие-то шаги мы уже делаем, какие-то – в скорых планах, какие-то зашиты в долгосрочной стратегии, – заявил Чистяков. – Конечно, я не в розовых очках, бывает непросто: иногда приходится пить много кофе для восстановления энергии, иногда – погулять по городу, чтобы остыть и подумать. Но главное всегда на месте: мы очень хотим радовать всех, кто в нас верит, кто нас поддерживает. Энергия этих людей тонизирует кратно больше любого кофе.

Глава ХК «Авангард» поблагодарил всех, кто доверил ему эту работу, и обещал не подвести.

Отметим, что Герман Чистяков до Омска действительно не занимался хоккейными клубами. Ему больше по душе футбол. С 2007-го по сентябрь 2010 года руководил специализацией «Менеджмент в игровых видах спорта» в Госуниверситете управления / РМА. Также он имеет опыт работы журналистом в спортивных СМИ. Руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями.

С 2011-го по апрель 2023 года работал исполнительным директором различных футбольных клубов: «Анжи», греческого ПАОКа и болгарского «Ботеве». Также он был руководителем Проектного офиса Российского футбольного союза (РФС) и исполнительным директором Профессиональной баскетбольной лиги.