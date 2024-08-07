Они выясняют персональные данные, привязывают свой номер к личному кабинету банка и похищают деньги.

Министерство региональной безопасности предупреждает омичей о новом способе мошенничества. Как сообщили в ведомстве, преступники начали публиковать предложения об удаленной работе от имени российских IT-компаний. Большую часть поддельных вакансий распространяют в Telegram-каналах.

Когда человек отзывается на вакансию, лжеработодатель начинает запрашивать у него персональные данные, после чего пытается привязать к личному кабинету в онлайн-банке номер якобы корпоративной SIM-карты. Потом преступники похищают со счета деньги.

– Всем заинтересованным пользователям злоумышленники предлагают перейти по ссылке и заполнить Google-форму, указав свои контактные данные, или же напрямую связаться с HR-менеджером. После успешного прохождения собеседования с будущим работником связываются якобы бухгалтеры компании и предлагают привязать корпоративную SIM-карту к личному кабинету банка, что позволит получать зарплату с первого дня трудовой занятости, – рассказали подробности в министерстве.

Эксперты обнаружили на различных Telegram-каналах и в чатах не менее 35 подобных объявлений, опубликованных только с одного аккаунта. Липовые вакансии появились в том числе в Telegram-канале копирайтеров с 20 тыс. подписчиков.