Омск-Информ
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·Общество

В мэрии рассказали, что фонтан хотят привести в порядок в следующем году.

Омичи в соцсетях возмутились состоянием фонтана на Театральной площади. Горожанам не понравилось, что знаковое сооружение выглядит неухожено, а потоки воды – низкие.

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию, сообщает Ом1. В ведомстве рассказали, что фонтан помыли и почистили накануне Дня города.

– По словам профильных специалистов, конструкция быстро подверглась коррозии, провести работы по ее окрашиванию планируют уже в следующем сезоне, – рассказали в городской администрации.

Напомним, что когда-то фонтан был музыкальный, и у него была подсветка.

·Общество

В мэрии рассказали, что фонтан хотят привести в порядок в следующем году.

Омичи в соцсетях возмутились состоянием фонтана на Театральной площади. Горожанам не понравилось, что знаковое сооружение выглядит неухожено, а потоки воды – низкие.

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию, сообщает Ом1. В ведомстве рассказали, что фонтан помыли и почистили накануне Дня города.

– По словам профильных специалистов, конструкция быстро подверглась коррозии, провести работы по ее окрашиванию планируют уже в следующем сезоне, – рассказали в городской администрации.

Напомним, что когда-то фонтан был музыкальный, и у него была подсветка.