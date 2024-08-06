Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла сегодня на трассе Омск – Новосибирск.

Сегодня, 6 августа, в Омской области произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщили об аварии в 17:30.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и предварительно установили, что 44-летний водитель автомобиля Nissan ехал по трассе Омск – Новосибирск. При движении по 822 км он выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Scania.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция проводит проверку.

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·Происшествия

Авария произошла сегодня на трассе Омск – Новосибирск.

Сегодня, 6 августа, в Омской области произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщили об аварии в 17:30.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и предварительно установили, что 44-летний водитель автомобиля Nissan ехал по трассе Омск – Новосибирск. При движении по 822 км он выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Scania.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция проводит проверку.

1190