Женщина ударила мужчину ножом, а потом оказала ему первую помощь.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» после гибели 58-летнего мужчины. Его привезли в больницу с ножевыми ранениями.

Следователи выяснили, что к преступлению причастна ранее судимая 55-летняя жена омича. По версии следствия 4 августа на даче в СНТ «Виктория» между супругами произошел конфликт во время застолья.

Женщина ударила мужчину ножом, после чего попыталась оказать первую помощь, а соседи помогли ей вызвать скорую. Расследование продолжается.