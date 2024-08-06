Мужчина считает, что не давал добровольного согласия на получение рекламной информации.

Омич обратился в региональное УФАС России с жалобой на навязчивую рекламу от банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Специалисты ведомства выяснили, что банк получил согласие от заявителя на использование его персональных данных, когда тот заключал договор об использовании карты «Кешбэк».

При этом в типовой форме договора нет графы на получение или отказ от получения рекламы. Поэтому нельзя сказать, что омич дал добровольное согласие.

Также в той рекламе, которую получал мужчина, была информация о сумме кредита до 5 млн рублей, а другие условия указаны не были. Омское УФАС посчитало, что такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение, а также нарушают Закон о рекламе.

Ведомство проверит, нарушил ли банк законодательство, и если да, то ООО «ХКФ Банк» грозит штраф. Добавим, что ранее УФАС уже привлекало банк к административной ответственности за нарушение требований к рекламе финансовых услуг.