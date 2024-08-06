Глава Омской области регулярно встречается с федеральными министрами, вице-премьерами и высшими должностными лицами страны.

Эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» составили первый рейтинг плотности федеральных контактов глав российских регионов. Они оценивали устойчивость политических позиций губернаторов, уровень их поддержки со стороны представителей федеральной власти, внимание федерального центра к развитию региона, а также умение лоббировать крупные проекты и привлекать целевое финансирование.

В первой тридцатке рейтинга оказался губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он активно встречается с федеральными министрами, вице-премьерами российского правительства, а также высшими должностными лицами страны. Эти контакты и системная работа с федеральным центром дают результат. Так, после встречи с президентом Владимиром Путиным сдвинулась с мертвой точки многолетняя история с аэропортом Омск-Федоровка. В июне на полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с инвестором, аэропорт планируют построить в 2028 году.

Недавно омский губернатор встречался с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Итог – региону выделено 68 млн рублей на финансирование программы модернизации детских оздоровительных лагерей. Это прямые инвестиции в развитие социальной инфраструктуры Омской области, вложения в людей.