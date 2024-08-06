В компании «Пассажирсервис» объяснили ситуацию техническим сбоем.

Сегодня, 6 августа, у омичей вновь возникли проблемы с онлайн-пополнением транспортных карт «Омка». Эти перебои наблюдаются уже несколько дней.

В компании «Пассажирсервис» уточнили, что причина кроется в техническом сбое.

– По техническим причинам могут наблюдаться трудности при пополнении карт «Омка», – сказали в службе техподдержки, не уточнив, что произошло на самом деле.

Ранее сбои в пополнении транспортных карт наблюдались в январе нынешнего года. Ситуация повторяется регулярно.