Однако вместо денежных гор его ждал суд по нарушению авторских прав.

В Азовском районе Омской области предприниматель торговал контрафактной детской одеждой. На ней был изображен герой из мультфильма «Синий трактор». Однако такая предприимчивость не пришлась по вкусу компании, правообладателю этого торгового знака. Поэтому он обратился в суд для возмещения ущерба.

По информации пресс-службы судебных приставов, суд обязал 35-летнего нерадивого предпринимателя выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере 52 тысяч 372 рублей и уничтожить контрафактный товар.

Судебные приставы уведомили ответчика о возбуждении в отношении него исполнительного производства. А также напомнили, что если он попробует избежать ответственности, то на его имущество будет наложено взыскание для погашения долга. Для исполнения решения суда было вынесено постановление о наложении ареста на деньги предпринимателя.

Желание свободно распоряжаться своими средствами мотивировало азовчанина добровольно оплатить задолженность в полном объеме и в срок.