Турнир имеет официальный статус этапа Детского кубка России. В этом году участие в нем приняли юные шахматисты из 17 регионов страны.

В Омске состоялся Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири». Уже в одиннадцатый раз в нашем городе собираются юные шахматисты со всех уголков страны. В этом году в соревнованиях принимали участие дети и подростки из 17 регионов, в том числе из Москвы, Алтайского, Пермского и Краснодарского краев, Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

Турнир имеет официальный статус этапа Детского кубка России (ДКР) и традиционно посвящается памяти выдающегося тренера и основоположника омской шахматной школы Якова Давидовича Русакова. В свое время Яков Давидович воспитал немало выдающихся талантливых шахматистов. Сегодня они с благодарностью вспоминают своего наставника и продолжают его дело. Так, например, Олег Борисович Золотов – президент Омской областной общественной организации «Федерация шахмат» – принимает активное участие в проведении фестиваля и в целом в развитии шахматного движения в нашем городе.

– Был рад принять участие в церемонии награждения победителей турнира, и пусть основную часть наград увезли домой представители Алтайского края, уверен, и дети, и тренеры, и судейский состав получили большое удовольствие от сыгранных партий, – прокомментировал соревнования мэр Омска Сергей Шелест.

Финал ДКР-2024 пройдет в Чувашии. Финалисты, занявшие 1–3-е места, получат право участия в личном первенстве Российской Федерации 2025 года в качестве основных участников. Спортсмены, занявшие 1-е места, направляются по решению ФШР для участия в первенстве мира 2025 года или в первенстве континента 2025 года среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в соответствующих возрастных категориях.