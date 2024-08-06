В этом году в акции приняло участие много молодых сотрудников. Большая часть новичков – это недавно трудоустроившиеся на предприятие специалисты.

Сотрудники омского водоканала стали донорами крови. Решились сдать кровь 42 работника предприятия, из них 11 человек сделали это впервые.

Специалисты, не имеющие противопоказаний, получили возможность сдать кровь, не посещая медицинских учреждений. Сотрудники Центра крови провели процедуру забора в здравпункте предприятия.

– Мы сработали очень слаженно и оперативно, все зарегистрировавшиеся коллеги пришли вовремя, и каждый сдал по 450 мл крови, – рассказала заведующая здравпунктом омского водоканала Оксана Семенова.

Она добавила: чтобы спасти жизнь человеку, нужна донорская кровь от одного добровольца. Взятых 450 мл крови у одного донора будет мало в экстренных ситуациях. Полученную кровь увезут на хранение, и в случае пополнения крови тем же донором ее будет достаточно для спасения человеческой жизни. Сдавать кровь рекомендуется не менее двух раз в год.

В этом году в акции приняло участие много молодых сотрудников. Большая часть новичков – это недавно трудоустроившиеся на предприятие специалисты.

К примеру, Анастасия Белова работает в производственной дирекции водоканала два года, а ее коллега Анна Чулкова – чуть меньше года. Донорами крови они стали первый раз.

– В проведении акции вижу одни плюсы, процедура укрепляет здоровье и становится традицией. Сегодня я узнала, что в водоканале есть почетный донор, который сдал кровь более 40 раз, а также сотрудники, которым осталось немного до такого результата, – поделилась впечатлениями Анна Чулкова.

Среди доноров были обладатели редких групп крови – четвертой и с отрицательным резус-фактором.