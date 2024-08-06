Это ему не удалось. Теперь мужчину ждет суд.

Омич с двойным гражданством, которого подозревают в покушении на организацию убийства двух человек, пытался оспорить меру пречечения. Он обратился в Омский областной суд, чтобы добиться домашнего ареста вместо заключенния под стражу. Однако его оставили в СИЗО до 23 октября, как решил ранее Куйбышевский районный суд.

Отметим, что 43-летнего мужчину подозревают в том, что он заказал убийство жены и матери своего работника. Мотивом была корысть: мужчина хотел завладеть квартирами в центре Омска.