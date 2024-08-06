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·Экономика/Бизнес

Он не успел вовремя обновить территорию в одном из сел.
Прокуратура Полтавского района Омской области выявила нарушения при благоустройстве в селе Новоильиновском. Руководитель подрядной организации не выполнил вовремя муниципальный контракт.
В мае 2023 года администрация Новоильиновского села в Полтавском районе заключила контракт с ООО «СПК «Стройинвестпроект». За 2,6 млн рублей подрядчик должен был обустроить территорию, прилегающюю к Аллее культуры, к 25 июня. Однако в срок компания не уложилась.
Прокуратура района вносила представление об устранении нарушений в адрес руководителя подрядной организации. Предпринимателя также привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Компанию оштрафовали на 133 тыс. рублей.
На сегодняшний день ремонт завершился.
·Экономика/Бизнес

Он не успел вовремя обновить территорию в одном из сел.
Прокуратура Полтавского района Омской области выявила нарушения при благоустройстве в селе Новоильиновском. Руководитель подрядной организации не выполнил вовремя муниципальный контракт.
В мае 2023 года администрация Новоильиновского села в Полтавском районе заключила контракт с ООО «СПК «Стройинвестпроект». За 2,6 млн рублей подрядчик должен был обустроить территорию, прилегающюю к Аллее культуры, к 25 июня. Однако в срок компания не уложилась.
Прокуратура района вносила представление об устранении нарушений в адрес руководителя подрядной организации. Предпринимателя также привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Компанию оштрафовали на 133 тыс. рублей.
На сегодняшний день ремонт завершился.