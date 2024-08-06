Омск-Информ
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·Общество

Во вторник в регионе будет тепло и немного дождливо.

Омские синоптики озвучили погоду на вторник, 6 августа. Характер ее не изменится. По-прежнему тепло и слегка дождливо.

Так, ночью в регионе +11…+16 градусов, туманно и без существенных осадков. Днем прогреется до +22…+27 градусов, вероятны кратковременный дождь и гроза. Такая стабильность присуща погоде последний месяц. 

В среду в Омской области сохранятся тепло и непродолжительные дожди.

·Общество

Во вторник в регионе будет тепло и немного дождливо.

Омские синоптики озвучили погоду на вторник, 6 августа. Характер ее не изменится. По-прежнему тепло и слегка дождливо.

Так, ночью в регионе +11…+16 градусов, туманно и без существенных осадков. Днем прогреется до +22…+27 градусов, вероятны кратковременный дождь и гроза. Такая стабильность присуща погоде последний месяц. 

В среду в Омской области сохранятся тепло и непродолжительные дожди.