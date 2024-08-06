Естественные природные запахи помогут защититься от кровососущих насекомых.
Кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский рассказал об отпугивающих комаров растениях. Они помогут человеку защититься от укусов этих вредных насекомых. Все очевидно - нужны эфирные масла.
- Эфирные масла – это естественные ингредиенты растений. Они имеют сильный аромат, который, с одной стороны, привлекает насекомых для опыления, а с другой стороны, отпугивает нежелательных насекомых и препятствует заражению [растения] грибами, бактериями, - цитирует Степенского радио Sputnik. - Эти свойства эфирных масел можно использовать для того, чтобы защитить и человека, и пространство вокруг него, например, от комаров.
По словам эксперта, насекомые боятся как огня ароматы гвоздики, эвкалипта, герани, лаванды, апельсина, мелиссы, лемонграсса, розмарина, чабреца. Хвойные и цитрусовые также можно применить для отпугивания комаров. Такие масла можно добавлять в аромалампу. Хорошим средством являются готовые эфирные масла, но подойдут и высушенные растения.