Омичи перебрались из аварийного жилья в новые дома.

В Омской области с начала 2024 года 610 человек переехали из аварийного жилья в новые дома. Это произошло благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Программа по переселению реализуется с 2019 года.

По словам главы регионального Минэнерго Владимира Шнипко, с начала действия программы расселили уже 3337 граждан. Их переселили из домов, общая площадь которых составила 51,1 тыс. квадратных метров.

В программе участвуют 18 районов Омской области. Ее реализацию уже успели завершить в Одесском и Муромцевском районах, а также в Любинском, Южно-Любинском и Чернолучинском поселениях.