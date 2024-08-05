Они располагаются на улицах проезд 1-й Амурский, 70 лет Октября и проезд 1-й Тюкалинский.
В министерстве строительства Омской области подвели итоги конкурса «Лучший строительный объект года». Эксперты оценили здания, введенные в эксплуатацию с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Оценивали в этот раз не только качество домов (архитектурно-художественные решения, применение современных технологий и материалов, ресурсосберегающих технологий, надежность инженерных решений), но также выразительность презентаций и использование импортозамещающих технологий и материалов.
Среди жилых домов в тройку лучших вошли:
- Дом № 1 на улице проезд 1-й Амурский. Здание со встроенно-пристроенным магазином товаров первой необходимости возводил «Стройбетон».
- Дом № 3/3 на улице 70 лет Октября. Застройщик – «Сибградстрой Инвест».
- Дом № 8 на улице проезд 1-й Тюкалинский. Застройщик – «Сибград».
В номинации «Объекты общественного назначения» победу присудили крытому бассейну на «Московке-2» (Сибирский проспект, 57, 57/1).
Заказчик – ООО «АРТ РемСтрой». Второе место занял детский сад по адресу 21-я Амурская, 73, к. 1 (Строительно-монтажный трест «Стройбетон»).