Омск-Информ
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·Общество

В праздничных локациях работало около 500 точек общественного питания.

В ходе празднования Дня города омичи активно покупали мороженое, газированные напитки и сладкую вату, сообщил мэр Сергей Шелест. В праздничных локациях работали около 500 точек общественного питания, продававших угощения на любой вкус.

– За два праздничных дня омичи приобрели 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров безалкогольных напитков и 1,6 тысячи порций сладкой ваты. Также популярностью традиционно пользовались шашлык и плов, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Чистоту и порядок в местах размещения торговых точек обеспечивало БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

·Общество

В праздничных локациях работало около 500 точек общественного питания.

В ходе празднования Дня города омичи активно покупали мороженое, газированные напитки и сладкую вату, сообщил мэр Сергей Шелест. В праздничных локациях работали около 500 точек общественного питания, продававших угощения на любой вкус.

– За два праздничных дня омичи приобрели 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров безалкогольных напитков и 1,6 тысячи порций сладкой ваты. Также популярностью традиционно пользовались шашлык и плов, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Чистоту и порядок в местах размещения торговых точек обеспечивало БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».