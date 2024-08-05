Автовладелец распивал спиртное с молодежью, а затем решил покатать парней на своей машине.

Сотрудники омской полиции задержали 17-летнего жителя деревни Малокулачье Омского района, который подозревается в совершении преступлений по двум статьям УК РФ – ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ст. 166 («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Парень жестоко избил малознакомого мужчину, а потом угнал его автомобиль.

Накануне вечером в одном из дворов села Новотроицкое Омского района компания молодых людей распивала алкоголь с 45-летним мужчиной. В разгар веселья он предложил парням покататься на его «Опеле Астра». Во время поездки у хозяина машины случился конфликт с 17-летним парнем. Машина остановилась, оппоненты вышли на улицу и принялись драться. Подросток оказался сильнее и отправил соперника в глубокий нокаут.

– Воспользовавшись бессознательным состоянием автовладельца, его обидчик сел в автомашину, ключи от которой находились в замке зажигания, и уехал к себе домой. Автомобиль бросил на въезде в поселок и ушел спать, – сообщили в полиции.

Избитый подростком мужчина был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз: политравма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Угнанную у него иномарку нашли и вернули. С обидчиком сельчанина сейчас работает полиция.