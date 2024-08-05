Дети вынуждены посещать занятия вместе с другими классами.
Жительница Омска пожаловалась депутату Госдумы Оксане Фадиной на нехватку учителей в школе № 120. По словам женщины, по этой причине в учебном заведении расформировали 6-й класс. Кроме того, в седьмых классах с 1 сентября будет по 30–32 человека, когда по уставу полагается 25.
– Классный руководитель шестого класса подал заявление об увольнении. По состоянию на 2 августа 2024 года в школе № 120 открыты 9 вакансий учителей-предметников с нагрузкой 239 часов. Это приводит к увеличению педагогической нагрузки отдельных учителей с 30–40 учебных часов в неделю до 45–50. Для оптимизации образовательного процесса и снижения недельной нагрузки педагогов администрацией школы № 120 принято решение о расформировании одного 6-го класса, – отметили в мэрии.
Вакансии педагогов размещают на сайтах службы занятости и департамента образования. Администрация школы также направляет письма в университеты для привлечения студентов.