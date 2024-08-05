По словам защитника Романа Абросимова, смена главного тренера по ходу серии с железнодорожниками взбодрила омскую команду.

Экс-игрок омского «Авангарда», защитник Роман Абросимов рассказал о серии против ярославского «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. «Ястребы» проиграли первые два матча серии, после чего был уволен главный тренер Михаил Кравец. Сменивший его Сергей Звягин сумел переломить ход противостояния, но в седьмом матче верх взяли железнодорожники.

– У нас возникли пертурбации в команде, но не сказал бы, что это сильно повлияло. Сменился тренер, времени на раскачку не было. Может, просто «Локомотив» был сильнее, может, им в каких-то моментах чуть больше повезло, – сказал Абросимов в интервью изданию «Бизнес Online».

Хоккеист отметил, что смена главного тренера взбодрила команду.

– Но нельзя говорить, что до смены тренера мы пали духом. С 1:3 в счете мы довели серию до седьмого матча. Смена тренера дала нам эмоции, а мы сами знали, что отступать нам некуда. Жаль, что проиграли в седьмой игре, – добавил защитник.

После окончания прошлого сезона, в котором он сыграл 46 матчей за «Авангард», Роман Абросимов перешел в «Нефтехимик».