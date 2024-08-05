Работы на двух трубопроводах уже ведутся, в планах – реконструкция третьего.

Специалисты водоканала работают на канализационных коллекторах по улицам Заозерная и Фабричная. Реконструкция канализационных коллекторов диаметром 800 мм идет с середины июня. В планах – реконструкция коллектора на улице Мельничной.

Этой весной канализационные сети омского водоканала выдержали двойную нагрузку, так как именно в эти сети попадают ливневые и паводковые воды в тех местах, где отсутствует ливневая канализация. Там, где объем стоков чрезмерный, есть риск обрушения трубопроводов, что и произошло в Старом Кировске и Советском округе.

С момента обрушения опасные участки были огорожены. В водоканале провели торгово-закупочные процедуры по выбору подрядных организаций, приобретению трубы. Параллельно обследовали сети и определили оптимальные методы восстановления трубопроводов с учетом степени износа и других факторов.

На улице Фабричной обновят более 1 километра трубопровода. На конец июля работы выполнены на 40 %. Все работы планируется завершить в ноябре. Работы здесь ведутся в очень стесненных условиях, в непосредственной близости к частным жилым домам.

На улице Заозерной реконструируют свыше 350 метров. Участок, где произошло обрушение, был в планах предприятия по обновлению коммунальной инфраструктуры в текущем году. Выполнено более 60 % от запланированного объема работ. Установлены 2 камеры, продолжается чистка трубопровода и укладка новой трубы. Работы завершат в сентябре.

– Обновление канализационных коллекторов методом «труба в трубу» омский водоканал активно ведет последние десять лет. Таким способом обновлены участки городских коллекторов диаметром 1500, 2000 и 2500 миллиметров, транспортирующие сточные воды на очистные сооружения канализации и канализационные коллекторы на улицах Волховстроя, 7-й Северной, Добровольского, Мельничной. Пластиковые трубопроводы менее подвержены заиливанию по сравнению с железобетонными. Несмотря на уменьшение диаметра трубопровода, скорость потока сточных вод при транспортировке по пластиковой трубе увеличивается, что положительно сказывается при эксплуатации коммуникаций. За прошедшие годы таким образом обновили более 5 километров коллекторов больших диаметров и реконструировали более 18 километров сетей различных диаметров, начиная от «пятисотки», – прокомментировал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Самотечные канализационные коллекторы на улицах Заозерной и Фабричной диаметром 800 мм введены в эксплуатацию в 1986 и 1971 годах соответственно. Коммуникации, проложенные на глубине 5–6 метров в Советском округе и на глубине 2–5 метров в Кировском округе, транспортируют сточные воды потребителей. Этой весной сотрудники водоканала обнаружили повреждение коллекторов, а именно: провал грунта по оси трубопроводов, отсутствие верхнего свода железобетонной трубы из-за газовой коррозии, образование пустот и разрушение бетонных элементов камер.