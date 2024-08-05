Омск-Информ
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·Происшествия

Еще одного сотрудникам МЧС удалось спасти.
Пожарные Омской области подвели итоги недели. По данным МЧС, с 29 июля по 4 августа в регионе случилось 55 возгораний. В 26 случаях горели трава и мусор.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 1 человека. Еще 2 на пожарах погибли.
При этом 61 раз спасателям пришлось выехать на ложные вызовы. В 292 случаях произошли ложные срабатывания сигнализации.
Отметим, что за июль сотрудники МЧС ликвидировали 250 пожаров. В этих происшествиях погибли 5 человек и 10 получили травмы. Спасти удалось 22 омича, в том числе 8 детей.
Причины пожаров:
  • неосторожное обращение с огнем – 152 случая;
  • неправильная эксплуатация электрооборудования и перегрузки электросетей – 58 пожаров;
  • неисправность или неправильная эксплуатация печей – 13 пожаров.
Еще 13 раз горели транспортные средства.
·Происшествия

Еще одного сотрудникам МЧС удалось спасти.
Пожарные Омской области подвели итоги недели. По данным МЧС, с 29 июля по 4 августа в регионе случилось 55 возгораний. В 26 случаях горели трава и мусор.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 1 человека. Еще 2 на пожарах погибли.
При этом 61 раз спасателям пришлось выехать на ложные вызовы. В 292 случаях произошли ложные срабатывания сигнализации.
Отметим, что за июль сотрудники МЧС ликвидировали 250 пожаров. В этих происшествиях погибли 5 человек и 10 получили травмы. Спасти удалось 22 омича, в том числе 8 детей.
Причины пожаров:
  • неосторожное обращение с огнем – 152 случая;
  • неправильная эксплуатация электрооборудования и перегрузки электросетей – 58 пожаров;
  • неисправность или неправильная эксплуатация печей – 13 пожаров.
Еще 13 раз горели транспортные средства.