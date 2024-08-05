Мужчина должен был в течение 10 дней продать машины клиентов и расплатиться с ними. Ни денег, ни автомобилей они не увидели.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 37-летнего жителя Тюмени. Мужчина из соседнего региона обвинялся в мошенничестве с автомобилями омичей. Преступления были совершены осенью 2019 года.

Пять лет назад тюменец приехал в Омск, зарегистрировал фирму по продаже автомобилей, снял офис и набрал персонал. Но дальше этого его дела не пошли. Мужчина получил от клиентов для последующей реализации иномарки Renault Sandero и KIA SLS Sportage общей стоимостью более 1,5 млн рублей, однако не расплатился с ними в 10-дневный срок и отказался возвращать автомобили.

– Вину в совершении преступления мужчина не признал, утверждая, что сам стал жертвой обмана, поверив «компаньонам», которые покинули пределы Омской области на автомобилях потерпевших якобы для их продажи в другом регионе, – сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил тюменца к 4 годам 6 месяцам общего режима, а также постановил полностью взыскать с него причиненный ущерб.