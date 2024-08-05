Она поверила незнакомцам, которые заявили, что ей срочно надо обезопасить свои счета.

За сутки дистанционные мошенники обманули четверых жителей Омской области. Одной из пострадавших стала 54-летняя женщина – тренер спортивной школы.

Как сообщили в полиции, ей позвонили неизвестные и напугали, что кто-то хочет получить доступ к ее счетам. Чтобы обезопасить свои деньги, женщина начала выполнять все инструкции звонившего: она оформила кредиты и перевела все деньги на «безопасный счет».

Женщина потеряла 2 239 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.