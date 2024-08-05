Омск-Информ
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·Происшествия

Она поверила незнакомцам, которые заявили, что ей срочно надо обезопасить свои счета.
За сутки дистанционные мошенники обманули четверых жителей Омской области. Одной из пострадавших стала 54-летняя женщина – тренер спортивной школы.
Как сообщили в полиции, ей позвонили неизвестные и напугали, что кто-то хочет получить доступ к ее счетам. Чтобы обезопасить свои деньги, женщина начала выполнять все инструкции звонившего: она оформила кредиты и перевела все деньги на «безопасный счет».
Женщина потеряла 2 239 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
·Происшествия

Она поверила незнакомцам, которые заявили, что ей срочно надо обезопасить свои счета.
За сутки дистанционные мошенники обманули четверых жителей Омской области. Одной из пострадавших стала 54-летняя женщина – тренер спортивной школы.
Как сообщили в полиции, ей позвонили неизвестные и напугали, что кто-то хочет получить доступ к ее счетам. Чтобы обезопасить свои деньги, женщина начала выполнять все инструкции звонившего: она оформила кредиты и перевела все деньги на «безопасный счет».
Женщина потеряла 2 239 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.