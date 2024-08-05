У женщины имелись противопоказания для исследования головного мозга, но врач-невролог выдала ей направление.

В Омском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Черлакского районного суда по уголовному делу врача-невролога местной ЦРБ. Женщину судили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Согласно материалам дела, в августе 2022 года к доктору обратилась пациентка, которой требовалось прохождение медико-социальной экспертизы для подтверждения инвалидности: в 2018 году женщине имплантировали электрокардиостимулятор.

– Не проведя надлежащего неврологического осмотра, не изучив надлежаще медицинскую карту амбулаторного больного, при наличии противопоказаний подсудимая назначила пациенту магнитно-резонансную томографию головного мозга. В сентябре 2022 года, во время проведения по направлению врача-невролога МРТ головного мозга потерпевшая скончалась, – говорится в сообщении Омского областного суда.

Черлакский райсуд признал врача виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы, а также лишил права занимать должности в медицинских учреждениях, связанных с оказанием медицинских услуг, на срок 2 года. Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда уточнила дополнительное наказание, лишив невролога права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.