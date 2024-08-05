На этой неделе в Омске будет стоять комфортная, нежаркая погода. Каждый день возможны небольшие осадки.

До +23 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Омске в понедельник, 5 августа. Жара, стоявшая в городе в минувшие выходные, постепенно отступает. Такая погода сохранится всю текущую неделю.

Сервис «Яндекс Погода» сообщает о небольших дождях на протяжении всего дня, «Гисметео» передает осадки на 15 и 18 часов. Кратковременные дожди и грозы прогнозирует и Обь-Иртышское УГМС. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., будет дуть юго-западный и южный ветер.

В последующие дни наступившей недели сохранится примерно такая же весьма комфортная погода.