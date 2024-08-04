Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мусор уже убрали с улиц городские службы. Контейнеры тоже очистили.
После празднования Дня города с омских улиц вывезли 153 куб. м мусора. На Соборной площади после концертов с помощью техники помыли асфальт.
Уборкой занимались 200 сотрудников городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Как сообщили в мэрии, они уже вернулись в привычный режим работы.
·Общество

Мусор уже убрали с улиц городские службы. Контейнеры тоже очистили.
После празднования Дня города с омских улиц вывезли 153 куб. м мусора. На Соборной площади после концертов с помощью техники помыли асфальт.
Уборкой занимались 200 сотрудников городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Как сообщили в мэрии, они уже вернулись в привычный режим работы.