Омск-Информ
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·Происшествия

Он получил травмы, но остался жив.
Сегодня, 4 августа, около 06:00 в центре Омска случилось ДТП. На улице Интернациональной опрокинулся легковой автомобиль. Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель получил травмы.
– Живой, только голова забинтована была, – отметила омичка Дарина Савлучинская.
На место происшествия выезжали спасатели и полицейские.
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·Происшествия

Он получил травмы, но остался жив.
Сегодня, 4 августа, около 06:00 в центре Омска случилось ДТП. На улице Интернациональной опрокинулся легковой автомобиль. Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель получил травмы.
– Живой, только голова забинтована была, – отметила омичка Дарина Савлучинская.
На место происшествия выезжали спасатели и полицейские.
1029