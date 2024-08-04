Осадки ожидаются с понедельника по среду. К середине недели начнет повышаться температура.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омской области будет +11...+16 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, в некоторых районах – туманы. Днем в понедельник буждет +22...+27 градусов. Кратковременные дожди и грозы сохранятся.

Ночь на вторник тоже будет туманной. Температура составит +11...+16 градусов. Существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди и грозы синоптики обещают днем. Температура составит +22...+27 градусов.

В среду также пройдут кратковременные дожди грозы. Ночью будет +12...+17 градусов, а днем потеплеет до +24...+29. Однако местами температура может понижаться до +19.