Теперь мстителя ждет наказание за клевету.

Полицейские завели уголовное дело на 32-летнего жителя Полтавки. Мужчина оклеветал 34-летнего односельчанина.

Как сообщили в полиции, пострадавший уже замечал в интернете объявления о продаже яиц, опубликованные якобы от его имени. Однако к правоохранителям он обратился только после того, как его выставили «мальчиком по вызову». В объявлении был указан настоящий номер телефона сельчанина.

Полицейские нашли того, кто создал фейковую страницу сельчанина и неприличное объявление. Преступником оказался знакомый мужчины, с которым он в последнее время не общался. Причиной такого поступка стала месть за старую обиду.

Теперь за клевету мужчине грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.