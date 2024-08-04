Омск-Информ
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·Общество

Теперь мстителя ждет наказание за клевету.
Полицейские завели уголовное дело на 32-летнего жителя Полтавки. Мужчина оклеветал 34-летнего односельчанина.
Как сообщили в полиции, пострадавший уже замечал в интернете объявления о продаже яиц, опубликованные якобы от его имени. Однако к правоохранителям он обратился только после того, как его выставили «мальчиком по вызову». В объявлении был указан настоящий номер телефона сельчанина.
Полицейские нашли того, кто создал фейковую страницу сельчанина и неприличное объявление. Преступником оказался знакомый мужчины, с которым он в последнее время не общался. Причиной такого поступка стала месть за старую обиду.
Теперь за клевету мужчине грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
·Общество

Теперь мстителя ждет наказание за клевету.
Полицейские завели уголовное дело на 32-летнего жителя Полтавки. Мужчина оклеветал 34-летнего односельчанина.
Как сообщили в полиции, пострадавший уже замечал в интернете объявления о продаже яиц, опубликованные якобы от его имени. Однако к правоохранителям он обратился только после того, как его выставили «мальчиком по вызову». В объявлении был указан настоящий номер телефона сельчанина.
Полицейские нашли того, кто создал фейковую страницу сельчанина и неприличное объявление. Преступником оказался знакомый мужчины, с которым он в последнее время не общался. Причиной такого поступка стала месть за старую обиду.
Теперь за клевету мужчине грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.