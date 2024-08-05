На площадке компании можно было поиграть в подвижные игры, размять интеллект, а также узнать, как речная вода становится питьевой.

В День города специалисты омского водоканала провели для маленьких омичей познавательный праздник. В субботу, по понятным причинам, в сквере имени Дзержинского было не протолкнуться из-за большого количества тематических площадок и желающих их посетить. Однако даже на небольшом участке водоканал ловко расставил свои локации. Здесь можно было удовлетворить разные интересы: и сфотографироваться, и физически размяться, и пошевелить мозгами. Впрочем, обо всем по порядку.

Просто, но заразительно

Слово «корнхол» может заставить задуматься. Но учившие английский могут в его корне услышать «кукуруза», и окажутся правы. В этом незатейливом, но заразительном виде спорта используются небольшие мешочки, наполненные кукурузной крупой.

Содержимое, правда, может разниться, но суть не в этом. А в том, что этими мешочками нужно попасть в небольшое отверстие на специальной приподнятой под углом доске. Находится она, разумеется, на некотором отдалении, так что бросающему нужно рассчитать силу броска и его способ. Ну и прицелиться тщательнее тоже не помешает.

Увлеченных «корнхолистов» было не оторвать от состязаний. А группа поддержки расположилась здесь же, на уютных, набитых наполнителем креслах.

– Вот поучаствовали в соревнованиях, и нам понравилось, ждем финала, – рассказала омичка Наталья. – Приятно здесь посидеть, отдохнуть, посмотреть, как молодежь играет.

Рядом с женщиной прилегла ее внучка. Это не удивительно – ведь перед финальными баталиями нужно набраться сил.

Ну а насколько эта забава захватывающая, можно было оценить по тому, как за призами бросилась группа самых юных победителей. В подарок ребятам достались бейсболки с символикой «Росводоканала» и другая атрибутика.

Пища для ума

Ну а для тех, кто уже поиграл, была возможность и интеллектуальной разминки. Игра «Профессиональная интуиция» предполагает сообразительность. Перед участниками раскладывались карточки с изображениями разных сотрудников и названиями их должностей – слесарь АВР, оператор на решетке, лаборант химического анализа и так далее. Карточки с описаниями должностей лежат здесь же, нужно лишь разложить их рядом с верными работниками.

Задача вроде бы ясная, однако не слишком простая. К тому же карточек с описанием обязанностей больше одной, так что поломать голову есть над чем. Особенно когда рядом не менее сообразительные соперники.

Для тех же, кто любит, когда многозадачности поменьше, проводилась игра «Правда или миф». Здесь предстояло из двух утверждений выбрать верное. Например, так.

Те, кто заботится о своем питании, без проблем выберут верный вариант. Как и те, кто не мыслит своей жизни без тренировок – из этих двух.

Чтобы не мучить вас интригой, поясним: оба верных утверждения, по совпадению, находятся на правых карточках.

Впрочем, совместить свою смекалку с активностью тоже было можно. Для этого предстояло сыграть в экобиатлон. Лыж и винтовок он не предполагает, но стрелять все же есть из чего – из водяного пистолета.

Мишени тоже есть, и выглядят они так.

Однако бить по ним нужно не произвольно, а лишь после того, как услышишь вопрос от ведущего о том, куда утилизируются различные виды отходов. К примеру, туалетная бумага. Многие тут же принимались палить в картинку с изображением унитаза, а напрасно. На самом деле нужно было в соседнюю – со стандартным мусорным ведром.

В нее же многие стреляли, пытаясь ответить на вопрос, как поступить с перегоревшими лампочками. И вновь ошибались – ведь на крайней картинке как раз были изображены разные тары для сбора подобных отходов и даже подписаны. Однако в пылу борьбы этого не замечаешь.

Но что интересно: несмотря на спешку, в голове все равно откладываются нужные знания. И это важно, ведь грамотный сбор мусора позволяет сделать город чище.

Как сделать воду чистой?

Когда открываешь кран и из него идет чистая вода – это всегда приятно. Вот только каждый ли задумывается, как она становится такой? Оказывается, для этого приходится потрудиться. Руководитель группы технологов омского водоканала Дмитрий Соколовский в максимально упрощенной форме рассказал собравшимся о том, как это делается. Для этого специалист вооружился всевозможными пробирками и емкостями.

– В первую очередь, чтобы проверить безопасна ли наша вода, нам нужно использовать реагенты. Первый – это калий йодистый. Добавим примерно три миллилитра – все-таки у нас показательное выступление, а не лабораторное исследование. Второй реагент – буферный раствор. Ну-ка скажите, чем он пахнет? – предложил разобраться эксперт.

Из емкости исходил стойкий запах уксуса, который мы часто используем в кулинарных целях.

– Совершенно верно – яблочный уксус, – радостно подтвердил догадку Дмитрий. – Точнее, похожее на него по запаху вещество. Добавили те же три миллилитра, теперь будем добавлять исследуемую воду. А когда мы готовим воду, то добавляем два реагента – коагулянты и флокулянты. Это нужно для того, чтобы в ней образовались взвеси и она стала мутной. Далее мы ее хлорируем с помощью соли, ведь ее формула – натрий плюс хлор. Мы ее растворяем, добавляем, проводим через электрический ток, расщепляем и хлор используем в воду. После этого воду фильтруем через наш песок – кварцевый, горелой породы – и получаем вот такую воду.

Жидкость в емкости стала мутноватой.

– Но в чем заключается опыт? – продолжил технолог. – В том, что мы не можем добавить хлора просто сколько хотим. Мы руководствуемся различным нормативами и СанПиНами. И количество добавляемого хлора определяет лаборатория. Она же добавляет эти реагенты и видит, что вода стала уже золотистого цвета. Но точно ли это хлор и сколько его, они поймут только тогда, когда добавят последний реагент. Это раствор крахмала. А получить мы его можем откуда? Правильно – из картофеля или кукурузы.

После добавления его в пробирку содержимое моментально стало темно-синим:

– Теперь еще один важный факт: если мы поняли, что здесь есть хлор, но не можем определить, сколько его, то нужен еще один реагент – раствор серноватистокислого. Его как раз и добавляют в лабораториях буквально по капельке до того момента, пока не увидят – и сейчас мы это сами увидим, – когда вода полностью обесцветится.

Это действительно произошло, и вода приобрела привычный вид.

– Когда мы определим, сколько этого реагента мы добавили, тогда и будем понимать, безопасна ли вода, нужное ли количество хлора либо его слишком мало или много, – заключил технолог.

Если слишком много, то вода и станет темно-синей. Специалист как раз и использовал воду с большим содержанием хлора – для большей наглядности опыта.

Трудно было не поинтересоваться, по всей ли стране так подготавливают воду к употреблению или только в Омской области, с учетом ее экологических условий.

– Технологий водоподготовки в России очень много. Для нашего источника водоснабжения, то есть Иртыша, принята именно эта технология с добавлением коагулянтов и флокулянтов. В других городах их могут не использовать, все зависит от того, как связываются хлопья. Более того, в некоторых городах, особенно в Санкт-Петербурге, используют еще и активированный уголь в виде пульпы, потому что там очень развито судоходство и в воде появляется много нефтепродуктов. Активированный уголь можем использовать и мы, у нас его большой запас на аварийный случай. Вдруг образуется нефтяное пятно и попадет на станцию водоподготовки. Тогда, чтобы от него избавиться, и будем добавлять уголь. Ведь это лучший сорбент, все это знают, – поведал Дмитрий Соколовский.

Но это лишь в крайних случаях. А в целом же благодаря описанной Дмитрием технологии омичи получают воду, которая по чистоте входит в топ-5 по России.

Побыть Степанычем

А наряду со всеми этими активностями был еще один развлекательный бонус: у гостей площадки омского водоканала появилась возможность побыть Степанычем – тем самым сантехником, памятник которому установлен на Любинском проспекте. Реквизит самый натуральный – обод колодца и люк действительно чугунные. Радует, что хотя бы каска декоративная. Быть одним из символов города предстояло недолго – всего лишь на время, пока спутник сделает пару-тройку фото.

– Очень здорово! Мы обошли практически все локации, и это самая интересная фотозона, которая здесь есть. Поэтому и выбрали ее – она наиболее креативная. На других праздниках, да и на этом, такого нет! – призналась омичка Елена.

Ну а главное еще и в том, что здесь в легкой игровой форме можно получить или закрепить важные знания – от обращения с мусором до подготовки воды к потреблению. И полезны они не только для детей, на которых и рассчитан праздник, но и для взрослых.