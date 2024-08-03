Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают ливни с грозами и градом.

Специалисты Гидрометцентра предупредили о наступлении непогоды в ближайшее время. До конца дня 3 августа обещают очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями есть вероятность возникновения пожаров и коммунальных аварий, а также нарушения движения транспорта и обрыва линий электропередач.

Если это случилось, следует позвонить в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по тел.: 78-78-78.

·Общество

Синоптики обещают ливни с грозами и градом.

Специалисты Гидрометцентра предупредили о наступлении непогоды в ближайшее время. До конца дня 3 августа обещают очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями есть вероятность возникновения пожаров и коммунальных аварий, а также нарушения движения транспорта и обрыва линий электропередач.

Если это случилось, следует позвонить в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по тел.: 78-78-78.