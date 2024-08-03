Заместитель начальника Госстройнадзора Виктор Шилов оставляет свой пост с 6 августа.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение об уходе с должности заместителя начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Виктора Шилова.

Отставка произойдет по инициативе сотрудника 6 августа. Но в этом качестве Шилов не проработал и четырех месяцев. Он получил назначение с 15 апреля нынешнего года.

На сегодняшний день вакантна должность первого заместителя начальника ведомства. С 18 июня пост главы Госстройнадзора занимает Ильшат Чанышев. Работавшего до него Анатолия Скороботько осудили за взятку бетоном. Его наказали штрафом в 500 тыс. рублей и применили табу на госдолжности на два года. Неофициальная причина ухода Шилова и кадровой текучки в ведомстве не называется.