Мошенники пытались выдать себя за сотрудников Пенсионного фонда и Центробанка. Супруг проявил бдительность.

В Таре 45-летняя жительница обратились в полицию, сообщив, что некие неизвестные пытались похитить у нее 1,5 млн рублей.

Она рассказала, что на ее финансы покушались дважды. В первый раз злоумышленник представился сотрудником Пенсионного фонда. Он заявил, что жительнице райцентра необходимо обратиться в местное отделение для перерасчета пенсии. Та сразу насторожилась, ведь до пенсии ей было еще далеко. Тогда мошенник сказал, что следует пересчитать будущую пенсию. А для того чтобы встать в очередь, нужно отправить код, который придет на телефон. Но на заднем фоне заиграла легкомысленная музыка, что убедило тарчанку в обмане. Незнакомец оперативно положил трубку.

Через время жительницу Тары попытались «развести» иначе. Ей позвонили уже якобы из юридического отдела Центробанка. Неизвестный предупредил о взломе неизвестными ее страницы на портале госуслуг для оформления кредитов. Для предотвращения опасности необходимо самой оформить кредит на сумму 1, 4 рублей, а деньги отправить на «безопасный счет». В этот момент дома находился муж, который сразу понял обман и предупредил жену. Мошенник сразу положил трубку. А тарчанка обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».