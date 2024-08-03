Есть вероятность, что часть праздничной программы придется проводить под дождем и даже градом.

Сегодня, 3 августа, в Омске отмечается День города. В честь его 308-летия запланированы марафон и большой концерт. Поэтому немаловажно, какой в этот день будет погода.

По прогнозам синоптиков, в субботу сохранится летнее тепло: ночью +13...+18 градусов, а днем до +22...+27 градусов.

А вот по осадкам все непредсказуемо. Ожидаются дожди, местами сильные, и грозы. В отдельных районах ночью туман, возможен град. Во время дождей вероятны порывы ветра до 8–18 м/с.

В воскресенье характер погоды не изменится.