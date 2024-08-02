Омск-Информ
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·Общество

Аэропорт начнут строить в 2026 году и закончат в 2028 году.

Сегодня, 2 августа, стало известно, что строительство аэропорта Омск-Федоровка является приоритетным для России. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, что аэропорт Омск-Федоровка собираются построить в рамках поручения президента России Владимира Путина. Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации аэропорта заключили правительство Омской области и УК «Аэропорты Регионов». Инвестиции в проект составят более 43 млрд рублей. Аэропорт начнут строить в 2026 году, на постройку уйдет два года.

·Общество

Аэропорт начнут строить в 2026 году и закончат в 2028 году.

Сегодня, 2 августа, стало известно, что строительство аэропорта Омск-Федоровка является приоритетным для России. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, что аэропорт Омск-Федоровка собираются построить в рамках поручения президента России Владимира Путина. Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации аэропорта заключили правительство Омской области и УК «Аэропорты Регионов». Инвестиции в проект составят более 43 млрд рублей. Аэропорт начнут строить в 2026 году, на постройку уйдет два года.