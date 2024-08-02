Жительница села Большепесчанка Называевского района обратилась в суд с иском к соседям из-за гибели кур. Женщина пожаловалась, что ночью 2 ноября 2023 года соседская собака пробралась в ее сарай и загрызла 52 курицы породы «голошейная».

Утром собаку обнаружил отец сельчанки. Мужчина ударил собаку, когда оборонялся, и лишил животное жизни. Женщина хотела взыскать с соседей 33 800 рублей за погибших кур и чуть более 20 тыс. рублей в качестве упущенной выгоды от недополученных яиц.

Владелец собаки подал встречный иск с требованием возместить ему материальный ущерб в размере 50 тыс рублей и компенсировать моральный вред на сумму 100 тыс. рублей из-за гибели собаки.

Ответчик объяснил, что купил собаку хаски в 2017 году у частного лица без документов о родословной. Собака жила во дворе дома на привязи, у нее был веселый и добродушный нрав.

Суд удовлетворил иски частично, он пришел к выводу, что владельцы собаки не приняли меры, чтобы обеспечить безопасность окружающих. Поэтому они должны возместить полный ущерб от гибели кур в размере 33 800 рублей и судебные расходы.

Что касается ответчиков, то суд взыскал 3 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба из-за гибели собаки, поскольку документов о ее происхождении у владельцев не было. В удовлетворении иска о компенсации морального вреда отказали.

Истец и ответчик подали апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.