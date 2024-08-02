Мужчина оставил военную часть на четыре месяца, чтобы отдохнуть и решить свои дела.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил часть. Инцидент произошел в ноябре 2023 года, когда мужчина захотел отдохнуть и решить свои личные дела, поэтому не явился в часть, а уехал по месту жительства.

При этом омич являлся мобилизованным и проходил службу по контракту. В марте 2024 года он явился в военный следственный отдел и завил о себе.

Суд учел разные факторы и изменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Поэтому приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.