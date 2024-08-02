Всем пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

Накануне, 2 августа, в Омске произошли сразу пять аварий, в результате которых пострадали дети. Так, в 19:40 в Госавтоинспекцию сообщили, что 9-летний мальчик попал в больницу после того, как упал в салоне пассажирского микроавтобуса на проспекте Маркса.

Через полчаса очевидцы сообщили о втором ДТП, оно произошло в Знаменском районе. 11-летний велосипедист ехал мимо дома № 49 на улице Зубарева, когда столкнулся с мопедом. Подросток попал в больницу.

В 20:10 ГИБДД получила информацию, что 22-летний водитель автомобиля Renault Megane во дворе дома № 128 по улице Лермонтова сбил 6-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу.

Через полтора часа – в 21:40 – стало известно об аварии в Омском районе, где 14-летний водитель мотоцикла Yamaha врезался в автомобиль Hyundai в районе дома № 56 на улице Новой. Подростку понадобилась врачебная помощь.

А в Октябрьском округе водитель автомобиля Hyundai сбил 7-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу. Авария случилась возле дома № 4 на улице Индустриальной. Ребенка госпитализировали.

По каждому факту аварии сотрудники полиции проводят проверки.