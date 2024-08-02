Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Саргатском районе.
Сегодня около 13:00 на трассе Омск – Тара произошла авария. На 80-м км автомобиль Opel Astra слетел с дороги в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным полиции, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением. От полученных в аварии травм мужчина скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Саргатском районе.
Сегодня около 13:00 на трассе Омск – Тара произошла авария. На 80-м км автомобиль Opel Astra слетел с дороги в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным полиции, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением. От полученных в аварии травм мужчина скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.