Ребенок с серьезной массой тела появился на свет в семье из Ленинского округа Омска.

В 2023 году самым крупным новорожденным в Омской области стал мальчик, родившийся в семье из Ленинского округа Омска. Масса богатыря составила 5 кг 470 граммов, сообщает «Омскрегион» со ссылкой на данные Омскстата.

В общей сложности за прошлый год появился на свет 15 161 ребенок, при этом мальчиков родилось больше, чем девочек – 7 852 против 7 309. Большинство новорожденных в прошлом году (более десяти тысяч детей) имели массу тела от 3 до 4 кг. Крупные дети массой свыше 4 кг родились почти в полутора тысячах семей.